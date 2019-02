'Gamesbedrijf Unity wil naar de beurs'

Unity Technologies is vooral bekend om zijn zogenoemde game engine Unity. Een game engine is de softwarematige basis van een computerprogramma. Volgens Cheddar maakt ongeveer de helft van de spelletjes op mobiele telefoons tegenwoordig gebruik van het platform van Unity Technologies.

Met de mogelijke gang naar de beurs kan veel geld gemoeid zijn. Bij een financieringsronde in juni vorig jaar werd het bedrijf nog gewaardeerd op iets meer dan 3 miljard dollar. De waarde van de branche voor mobiele games in zijn geheel is nog niet zo lang geleden door kenners geschat op dik 70 miljard dollar.