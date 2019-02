Analyse: Øvernamesoap rond Noorse beurs

Ⓒ Bloomberg

De Amsterdamse beurs is sinds 2000 onderdeel van fusiebedrijf Euronext, samen met de beurzen van Brussel en Parijs. Na jaren van kwakkelen, was Euronext de afgelopen jaren zeer succesvol, waardoor het nu een flinke oorlogskas heeft van ruim een tot anderhalf miljard euro. Dat geld wil Euronext graag investeren, want als het eind 2019 nog op de balans staat, eisen de aandeelhouders die cash op. Volgens een schatting van zakenbank JP Morgan gaat het om €6,40 per aandeel Euronext.