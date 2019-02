Hoekstra: goed gesprek over KLM met Le Maire

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) Ⓒ DIJKSTRA BV

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft in Brussel ,,een constructief’’ gesprek gevoerd met zijn Franse collega Bruno Le Maire over het ,,grote belang van KLM’’. Hij zei dat na afloop van het bilaterale overleg in de marge van de Eurogroepvergadering. Hoekstra noch Le Maire wilde op de inhoud ingaan.