Kleine uitslagen op Wall Street

De Dow-Jonesindex in New York sloot 0,2 procent lager op 25.053,11 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2709,80 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,1 procent, tot 7307,91 punten.

De tijdelijke wapenstilstand in het handelsconflict loopt op 1 maart af. Een topadviseur van het Witte Huis liet weten dat een ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op korte termijn nog steeds mogelijk is. Vorige week zei Trump nog dat hij Xi deze maand niet zou ontmoeten om een handelsdeal te sluiten.

Maker van elektrische auto's Tesla ging ruim 2 procent omhoog, na een opwaardering van het beleggingsadvies door Canaccord Genuity. Volgens de analisten zijn er nu veel minder zorgen rond de productiecapaciteit en de winstgevendheid voor de Model 3 dan voorheen. Bovendien lijkt topman Elon Musk een stuk rustiger geworden, na zijn vreemde gedrag vorig jaar, aldus de kenners.

Restaurant Brands International, het moederbedrijf van Burger King, kreeg er na het openen van de boeken bijna 2 procent aan beurswaarde bij. Ook was er overnamenieuws. Zo betaalt zakenbank Morgan Stanley (min 1,5 procent) circa 900 miljoen dollar voor het Canadese cloudbedrijf Solium Capital, een beheerder van aandelenplannen en financiële beloningspakketten voor werknemers.

Computerspelontwikkelaar Electronic Arts eindigde na een flinke plus bij opening uiteindelijk toch 0,4 procent in de min. Vrijdag ging de koers nog stevig omhoog. Beleggers reageerden op berichten dat het nieuwe spel Apex Legends een groot succes kan worden. Die game zou wel eens net zo populair kunnen worden als het in 2017 verschenen schietspel Fortnite, werd gezegd.

De euro was 1,1277 dollar waard, tegen 1,1281 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 52,40 dollar. Brent zakte 1 procent in prijs tot 61,49 dollar per vat.