Adyen krijgt plek in prestigieuze MSCI-index

De drie zijn op basis van marktkapitalisatie de grootste toevoegingen. Bij de MSCI Emerging Markets Index zijn dat Foxconn Industrial Internet Company A, Meituan Dianping B en Xiaomi. In de MSCI All Country World-index (ACWI) worden in totaal zeventien fondsen toegevoegd en 1 verwijderd.

Opvallend aan de stap van MSCI is de opname van een aantal bedrijven met meerdere aandelenklassen op te nemen, zoals een aantal Chinese binnenlandse aandelen en fondsen met ongelijke stemstructuren.

Verdubbeling binnen een dag

De toevoegingen vinden plaats na het sluiten van de beurshandel op 28 februari.

Medio november ging Adyen nog fors onderuit op de beurs, volgens analisten omdat beleggers verrast waren dat het aandeel niet opgenomen was in de prestigieuze indices van MSCI. Adyen ging in juni vorig jaar naar het Damrak, voor een introductieprijs van 240 euro per aandeel. Binnen een dag verdubbelde het aandeel in waarde. Maandag sloot Adyen op 650 euro.