Nikkei toont flink herstel

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 2,6 procent op 20.864,21 punten. Japanse exportbedrijven profiteerden van de goedkopere yen. Zo stegen autofabrikant Mazda en chiptester Advantest respectievelijk 2,7 en 5 procent. Autobouwer Isuzu Motors dikte bijna 8 procent aan dankzij beter dan verwachte resultaten. Technologiebedrijf Toshiba raakte daarentegen 5,9 procent kwijt. Volgens zakenkrant Nikkei gaat het concern zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar verlagen.

Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen licht vooruit. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak en de Kospi in Seoul klom 0,6 procent. De Zuid-Koreaanse technologiegiganten Samsung en SK Hynix stegen 2,8 en 2,4 procent. In Sydney sloot de All Ordinaries 0,3 procent hoger onder aanvoering van de Australische energiebedrijven.