Milieuorganisaties samen in zaak tegen Shell

De organisaties, waaronder Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging, overhandigen 5 april de dagvaarding bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daarnaast hebben ook ruim 13.000 Nederlanders zich gemeld als mede-eiser in de zaak. De organisaties roepen burgers op zich aan te sluiten bij de rechtszaak door mede-eiser te worden via de site klimaatzaakshell.nl.

Volgens de organisaties handelt Shell in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. ,,Shell heeft er decennialang doelbewust voor gekozen om grote winsten te behalen ten koste van het klimaat'', zegt directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland. ,,Het bedrijf gaat daarmee tot de dag van vandaag door. Daarmee staat Shell de energierevolutie, die we keihard nodig hebben, in de weg. We willen met deze gang naar de rechter Shell ter verantwoording roepen."