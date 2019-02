Wessanen voert omzet eigen merken op

Amsterdam - Wessanen heeft in het vierde kwartaal de omzet uit eigen merken opgevoerd. De producent van natuurvoeding moest het daarbij vooral hebben van aanbiedingsacties in Franse supermarkten. Het is het bedrijf achter Zonnatura en Clipper er veel aan gelegen de eigen merken te laten groeien, want zogeheten private-labelproducten leveren naar verwachting steeds minder op.