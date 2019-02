Randstad: groei zet door

Randstad behaalde vorig jaar een omzet van 23,8 miljard euro, een stijging van 2% ten opzichte van 2017. De nettowinst is met 12% gestegen tot 704 miljoen euro. Aandeelhouders kunnen dan ook rekenen op een recorddividend van 3,38 euro per aandeel.

DFT-verslaggever Ertan Basekin:

„Zeer goed nieuws voor de aandeelhouders die kunnen rekenen op een dividend van 3,38 euro, een record. Randstad heeft dan wel last van de groeivertraging in Europa, het concern profiteert echter van de activiteiten elders in de wereld.”

Ceo Jacques van den Broek spreekt dan ook van een uitstekend jaar. „Randstad is in de loop der jaren steeds meer een wereldwijd bedrijf geworden, met landen en regio’s over de hele wereld die een belangrijke bijdrage leveren aan onze groei en winstgevendheid. In 2018 waren dat vooral Japan, Australië, Singapore en de Latijns-Amerikaanse landen.”

Randstad heeft wel last van de vertraging van de economische groei in Europa. In grote landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje had de onderneming last van de economische omstandigheden. Daardoor daalde in die regio de omzet per werkdag, een belangrijke graadmeter, met 2%.