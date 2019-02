Handelsspanningen raken winst ThyssenKrupp

Het onderliggende resultaat, dus exclusief de Europese staaldivisie, daalde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar naar 168 miljoen euro, van 265 miljoen euro een jaar eerder. Bij de liftendivisie ging de winst omlaag door hogere materiaalkosten in China en de importheffingen in de Verenigde Staten. Ook bij de meeste andere divisies bijvoorbeeld voor auto-onderdelen ging de winstgevendheid omlaag.

De aangepaste omzet steeg met 3 procent tot 7,9 miljard euro, met een orderontvangst die 6 procent klom tot 8,1 miljard euro. ThyssenKrupp haalde verschillende grote liftenorders binnen in het Verre Oosten. De nettowinst bedroeg 145 miljoen euro, tegen 93 miljoen euro een jaar eerder, toen de winst werd gedrukt door lasten voor de Amerikaanse belastingwijzigingen.