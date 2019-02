Column: Lust ’Chuan-pu’ ze rauw?

Beurzen veren op

Laten we beginnen met de aandelenmarkt. De voornaamste Chinese beurzen staan na maanden van slechte resultaten weer eens in de plus. De gecombineerde index van Shanghai en Shenzhen was vorig jaar met een verlies van 29 procent een van de slechtst renderende beurzen. Sinds de jaarwisseling lijkt er echter weer enige muziek in te zitten. De beurs van Shanghai zette een week na de grote westerse beurzen zijn bodem, op 2 januari van dit jaar. Nu zijn we ruim een maand verder en staan de koersen flink hoger. In euro’s gemeten is het nog iets meer want ook de koers van de Chinese munt, de renminbi, zit sinds een poosje in de lift. Amerikanen ontvingen eind oktober nog 7 renminbi voor 1 dollar, tegenwoordig nog maar 6,75. Mwah, zult u zeggen, is dat alles? Nou, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van de dollar is voor de valuta van de tweede economie ter wereld toch opvallend, zeker omdat 7 in de markt gezien werd als een cruciale grens. Die is dus niet overschreden.

Winstwaarschuwingen

Toch was het de afgelopen week nog lang geen nieuwjaarsfeest voor veel beursgenoteerde Chinese bedrijven. Ook in China zijn ondernemingen tegenwoordig verplicht melding te maken van een afname van de resultaten. Het resulteerde in een vloedgolf van winstwaarschuwingen. Niet minder dan een derde van de beursgenoteerde ondernemingen kwam met een waarschuwing dat de resultaten zullen tegenvallen. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de groei van de Chinese economie afzwakt, hoewel de officiële cijfers nog steeds aangeven dat de groei 6,6 procent zou bedragen. Ook westerse multinationals die veel van hun omzet in China realiseren onderschrijven dit beeld.

Stimuleringsmaatregelen

De Chinese overheid tracht de groeivertraging uit alle macht te bestrijden. Kapitaalreserves voor banken zijn verlaagd, net als de belastingen. Het zijn noodzakelijke maatregelen want ook het IMF ziet een verdere groeivertraging in China als een groot gevaar voor de wereldeconomie. Nu hebben de autoriteiten in China economisch mindere tijden altijd bestreden met het bijdrukken van nieuw geld. Daarin doen ze niet onder voor de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ook nu gaan de markten er, gezien het herstel van de laatste maand, van uit dat de autoriteiten de zaak onder controle zullen krijgen.

Vergrijzing

Het is echter zeer de vraag of de autoriteiten de groeivertraging op deze wijze kunnen blijven opvangen. Er is namelijk meer aan de hand in de tweede economie ter wereld. Er zijn dan wel erg veel Chinezen maar er komen er niet zo veel meer bij. De bevolking groeit minder hard. De spectaculaire economische groei van de afgelopen veertig jaar is samengevallen met een enorme toename van het aantal arbeidskrachten. Dat loopt nu op z’n einde. Ook in China slaat de vergrijzing toe. Het aantal Chinezen dat ouder is dan 70 zal de komende dertig jaar oplopen van 7 naar 20 procent. Dit demografische probleem laat zich niet zomaar oplossen en zal China de komende decennia toenemend parten spelen. Steeds minder mensen zullen steeds meer moeten produceren. Het is niet voor niets dat China enorme investeringen doet in kunstmatige intelligentie en robotica. Dat is niet toevallig net waar het om draait in de voortdurende handelsoorlog of, beter gezegd, technologieoorlog met de Verenigde Staten. Vergeet die handelstarieven, technologie is waar het om draait. Larry Kudlow, de economisch adviseur van het Witte huis liet niet voor niets weten dat er nog een flinke horde genomen moet worden voordat de Amerikanen een deal kunnen sluiten met de Chinezen. Pijnpunten zijn de bescherming van intellectuele eigendommen van technologische ontwikkelingen en de wijze waarop de gemaakte afspraken gecontroleerd moeten worden.

Zou ’Chuan-pu’, de bijnaam van Trump in China, ook varkensvlees lusten wanneer hij met ambtsgenoot Xi het volgende handelsdiner krijgt opgediend of lust hij de Chinezen rauw? Dat zal overigens deze maand niet gebeuren. Tijdens z’n State of the Union sloeg hij, misschien wel indachtig het Jaar van het Varken en de eerdergenoemde karaktereigenschappen van het beest, in ieder geval soms een verzoenende toon aan…

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer