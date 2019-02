Rabobank beboet voor slecht toezicht witwassen

De boete volgde afgelopen september, maar geldt voor overtredingen tot en met 2016. De toezichthouder constateerde dat belangrijke informatie ontbrak in de dossiers over klanten die de bank moet aanleggen. Zo wist Rabobank niet altijd hoe de eigendomsstructuur van een bedrijf er precies uitzag en wie de eigenaar was. In zo'n geval bestaat het risico dat zij onbedoeld witwassen mogelijk maken.

Rabobank benadrukt dat het voorval onvergelijkbaar is met de incidenten waarvoor ING vorig jaar schikte met het Openbaar Ministerie voor 775 miljoen euro. ,,Dit gaat niet over het doorlaten van witwastransacties", zegt woordvoerder Hendrik Jan Eijpe. DNB geeft toe dat het een boete heeft uitgedeeld, maar wil verder geen commentaar te geven.