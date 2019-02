'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Een topadviseur van het Witte Huis liet weten dat een ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op korte termijn nog steeds mogelijk is. Vorige week zei Trump nog dat hij Xi deze maand niet zou ontmoeten om een handelsdeal te sluiten.

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres zijn tot een akkoord gekomen over de financiering van de grensbeveiliging. Met het akkoord hopen beide partijen een nieuwe sluiting van de overheid te voorkomen.

Producent natuurvoeding

Randstad had in het vierde kwartaal last van de vertraging van de economische groei in Europa. De uitzender realiseerde afgelopen kwartaal slechts een beperkte groei van de omzet en zag de winst dalen. Over heel 2018 voerde de onderneming de resultaten wel op. Randstad stelt daarom een recorddividend voor van 3,38 euro per aandeel.

Wessanen heeft in het vierde kwartaal de omzet uit eigen merken opgevoerd. De producent van natuurvoeding moest het daarbij vooral hebben van aanbiedingsacties in Franse supermarkten. Wessanen verwacht dat de eigen merken dit jaar een ,,lage tot matige groei' laten zien.

Aanbeveling chipbedrijf

Ook Adyen staat in de schijnwerpers. De betalingsdienstverlener is toegevoegd aan de MSCI World Index van de Amerikaanse index-samensteller MSCI. Ook KKR en Altice USA behoren tot de drie grootste bedrijven die zijn toegevoegd aan de graadmeter. De toevoegingen vinden plaats na het sluiten van de beurshandel op 28 februari.

Het aandeel Besi zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van Kepler Cheuvreux verlaagden de aanbeveling voor het chipbedrijf van kopen naar houden.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1282 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 52,27 dollar. Brent werd 0,4 procent duurder op 61,73 dollar per vat.