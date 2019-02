Warme zomer raakt reisbedrijf TUI

Ⓒ REUTERS

HANNOVER (ANP/BLOOMBERG) - Reisbedrijf TUI heeft afgelopen kwartaal last gehad van de buitengewoon warme zomer, die tot in de herfst duurde. Daardoor boekten vooral vakantiegangers in Noord-Europa minder reizen via de Duitse reisorganisatie. Ook had het bedrijf te maken met ongunstige wisselkoerseffecten, onder meer vanwege de zwakte van het Britse pond.