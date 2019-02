Makro-moeder Metro voelt wisselkoersen

Düsseldorf - Het Duitse groothandelsbedrijf Metro heeft in het voorbije kwartaal veel last gehad van negatieve wisselkoerseffecten. Het moederconcern van groothandelsketen Makro had het vooral in Turkije en Rusland lastig. Het bedrijf sloot het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar daardoor af met een lagere winst.