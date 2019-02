Beurs: AEX werkt met topper Randstad aan vertrouwen

De AEX-index breidde de winst geleidelijk steeds verder uit en eindigde 0,6% hoger op 534,35 punten, dicht tegen de jaartop die eerder deze maand werd neergezet. De AMX klom 1% naar 725,19 punten.

Elders in Europa waren de beurzen nog beter op dreef. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen beide 1,2%.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, schrijft de snelle opklaring van het sentiment na de terugtrekkende beweging eind vorige week mede toe aan de meevallende prognose die veel bedrijven naar buiten hebben gebracht. „Er wordt breedgedragen rekening mee gehouden om dezelfde prestaties te gaan behalen als in 2018. Dat is niet zo dramatisch als eind vorig jaar in de markt werd gevreesd.” Daarnaast wijst hij op de verdere opmars van de dollar tegenover de euro sinds begin van dit jaar. „De aanhoudende verzwakking van de Europese munt is goed nieuws voor Europese bedrijven.” De voortgang bij de onderhandelingen over de nieuwe begroting in de VS gaf ook steun aan de handel.

Volgens Van de Groep zal een handelsdeal tussen China en Amerika een belangrijke rol spelen om de weg vrij te maken om de aandelenmarkten de weg omhoog te laten vervolgen. „Bedrijven, zoals onder meer staalconcern Thyssen Krupp, hebben het optimisme over de outlook getemperd vanwege de directe gevolgen van de importheffingen. Bij het stopzetten van de handelsbelemmeringen zal een donkere deken boven de koersen worden weggetrokken.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaf koploper Randstad flink gas met een sprint vooruit van 4,9%. De stevige verhoging van het dividend en de prognose van een verdere groei in 2019 vielen goed bij beleggers. Van de Groep benadrukt dat Randstad vorig jaar in Noord-Amerika goed heeft gepresteerd en binnen Europa in de eerste maand van het nieuwe jaar een stabilisatie heeft laten zien in de activiteiten.

Fijnchemiebedrijf DSM was ook in trek en steeg 2,1%, na een herhaald koopadvies door Bank of America. De verzekeraars Aegon en ASR stonden met plussen van 1,5% en 1,9% eveneens bovenin. Branchegenoot NN Group zag de koers 1,8% aantrekken.

Mediaconcern Relx belandde in de achterhoede met een verlies van 0,9%. Altice Europe werd 1,2% minder waard.

Midkapper Adyen won 0,1%. De betalingsverwerker wordt opgenomen in de MSCI World Index. Arcadis hield de koppositie stevig in handen met een koerssprong van 8,6%. Daarmee werd de neergang in de voorbije week sterk teruggedrongen.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 0,7%, na door Kepler Cheuvreux van de kooplijst te zijn gehaald.

Het in de AScX opgenomen voedingsmiddelenbedrijf Wessanen knalde bijna 20% omhoog. Zowel de omzetgroei als de winstmarges kwam in het vierde kwartaal veel hoger uit dan analisten hadden voorzien.

Biotechnologiebedrijf Pharming klom 7,9%, na door het Franse Portzamparc Société de Bourse op de kooplijst te zijn gezet.

