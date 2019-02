Nissan geeft winstwaarschuwing

Nissan rekent nu op een operationele winst in het boekjaar dat eind maart eindigt van 450 miljard yen, zo'n 3,6 miljard euro, van een eerder voorspelde 540 miljard yen. Dat zou de laagste winst in zes jaar zijn. De omzet wordt geraamd op 11,6 biljoen yen, circa 93 miljard euro, van een eerder voorspelde 12 biljoen yen. Nissan had eerder al gemeld dat in 2018 minder auto's waren verkocht, de eerste verkoopdaling sinds 2009.

In verband met de zaak rond Ghosn zet Nissan omgerekend 74 miljoen euro opzij. Dat geld hangt samen met nog niet uitgekeerde beloningen voor Ghosn. Zijn arrestatie in november bracht een schok teweeg binnen de alliantie die Nissan heeft met Renault en Mitsubishi. Ook bij Renault is Ghosn aan de kant gezet als topman.