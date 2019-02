'Gezonde kwartaalcijfers Wessanen'

De omzet van Wessanen steeg in het vierde kwartaal met 5,2 procent op jaarbasis. De groei van de eigen merken versnelde in dezelfde periode tot 5,9 procent, tegen 0,8 procent in de voorgaande drie kwartalen. Hoewel Wessanen geen exacte cijfers op zijn prognose voor dit jaar plakt, gaan marktvorsers van KBC uit van een ,,positieve'' omzet- en winststijging in de komende drie jaar.

Volgens ING is de grote vraag nu of er bij Wessanen een kentering is opgetreden, of dat het vierde kwartaal slechts een positieve uitschieter was. De bank blijft er beducht voor dat het bedrijf achter merken als Zonnatura en Clipper de prognoses voor dit jaar naar beneden bijstelt, gezien de felle concurrentie van Franse supermarkten. De analisten denken ook dat opgekrikte operationele marge niet houdbaar is voor de lange termijn, omdat die onder meer het resultaat zijn van besparingen op marketingkosten.

Volgens KBC is de lage koers van het aandeel Wessanen in de afgelopen maanden onterecht. De bank handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 14,50 euro. ING blijft bij zijn sell-advies en koersdoel van 6,40 euro. Het aandeel zette dinsdag de sterkste koersstijging neer sinds februari 2016. Omstreeks 09.50 uur noteerde Wessanen 14,8 procent hoger op 8,82 euro.