'Randstad blijft dicht bij verwachtingen'

De KBC-marktvorsers denken dat er in het huidige kwartaal opnieuw een kleine omzetgroei is voor Randstad. Ook analisten van RBC voorzien geen grote groei en denken zelfs dat Randstad last krijgt van een vergelijkbare vertraging als in 2012-2013. Voorlopig zijn ze echter positief en wijzen ze op het dividend, dat veilig is en de koers steun geeft. RBC heeft een outperform-advies voor Randstad met een koersdoel van 52 euro.

ING-analisten wijzen op het bedrijfsresultaat dat dankzij de gestegen winstmarges de verwachtingen te boven ging. Ook de start van 2019 is beter dan waar de kenners eerder vanuit gingen. Daarmee doet Randstad het beter dan concurrent Manpower. ING heeft een hold-advies voor Randstad met een koersdoel van 42,50 euro.

Het aandeel Randstad stond dinsdag rond 09.50 uur 2,6 procent hoger op 44,75 euro. Daarmee was de uitzendgigant de grootste stijger in de AEX.