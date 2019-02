AM krijgt groen licht voor plan Wickevoort

De tweede fase telt in totaal tien gebouwen. Naast kantoorruimte voor 2800 medewerkers betreft het een omvangrijk conferentiecentrum, personeelsrestaurants, een preventiecentrum voor klanten en een bedrijfsartsenpraktijk. In de eerste bouwfase zijn al vier gebouwen gerealiseerd. Naar verwachting zal de gehele W&W-campus in 2023 gereed zijn.

Ook werd bekend dat BAM-dochter AM groen licht heeft gekregen voor de gebiedsontwikkeling van het Landgoed Wickevoort met maximaal 1000 woningen. Het bestemmingsplan voor het project, waarbij wordt samengewerkt met de gemeente Haarlemmermeer en Stichting Epilepsie Nederland (SEIN), is goedgekeurd door de Raad van State.

AM draagt de zorg voor de grondexploitatie en ontwikkeling van het gehele gebied met de ontwikkeling van een gemixte wijk met circa 420 koopwoningen voor particulieren. Naar verwachting kan aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 worden gestart met de verkoop van de eerste woningen. Eigen Haard neemt in ieder geval kavels af van AM voor de ontwikkeling en realisatie van 226 huurwoningen in de sociale sector. Belegger Bouwinvest neemt daarnaast honderd woningen in de vrije sector huur af.