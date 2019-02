Saudisch staatsolieconcern gaat de grens over

Riyad - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is van plan voor het eerst ook buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar olie en gas. Het grootste olie- en gasbedrijf ter wereld werkt aan een internationale tak voor exploratie en productie. Dat zegt de Saudische olieminister Khalid Al-Falih in een interview met zakenkrant Financial Times.