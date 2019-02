Column: Het dilemma van privacy

Het kunnen personaliseren van producten en diensten op basis van data is immers de ultieme manier om je doelgroep juist dát te bieden waar ze naar op zoek is. Dit geldt natuurlijk op ontelbaar veel gebieden, zo ook voor het gebruik van vastgoed. Wij merken als vastgoedinvesteerder direct de gevolgen van de introductie van de nieuwe privacywet, want wij maken veelvuldig gebruik van data, onder andere om onze huurders een optimale service te kunnen bieden in onze gebouwen.

De wet is er vanzelfsprekend op gericht om ongewenste inbreuk op privacy tegen te gaan. Maar hoe verhoudt dat zich tot gewenste ontwikkelingen? CBRE Global Investors, heeft het verduurzamen van de portefeuille en het verbeteren van de gebouwen ten behoeve van de gebruikers als speerpunten opgenomen in haar strategie. Om dat goed te kunnen doen, speelt het verzamelen van data een grote rol.

Bijvoorbeeld, om de impact van de gebouwde omgeving op het milieu en het klimaat te verkleinen, is inzicht in energieverbruik essentieel. Maar de informatieverzameling - het meten van energieverbruik - wordt door de privacywet belemmerd. Gegevens over iemands energieverbruik kunnen natuurlijk veel vrijgeven, met mogelijke privacy schending tot gevolg, echter betekent dat deze belangrijke informatie niet meer beschikbaar is om de broodnodige energietransitie te realiseren.

En hoe moeten we omgaan met het doel het winkelaanbod ter plaatse beter te laten aansluiten op wat de consument wil? We lezen regelmatig over leegstand en het failliet gaan van winkeliers. Dat gebeurt niet alleen bij de middenstand, ook steeds vaker horen we negatieve geluiden van de grote merken. Om inzicht te verkrijgen in het winkel gedrag en voorkeuren van de consument, heb je data nodig, zoals bijvoorbeeld de looppatronen en de verblijfsduur van consumenten in je winkelgebied, die kan worden gemeten met behulp van Wifitracking. Als je weet wat de impact is van festiviteiten, veranderingen in het parkeerbeleid of winkelaanbod, kun je een winkelgebied verbeteren, leegstand tegengaan en het levendiger of veiliger maken.

Waar de online wereld inmiddels volledige digitale toegang heeft, en inloggen met Facebook of LinkedIn en alle cookies accepteren gemeengoed is, zo moeilijk is het in de fysieke wereld. Als we daar beter willen inspelen op behoeften, moeten we nu dus terug naar het tijdperk van handmatige tellingen en ‘tasjes kijken’ om gevoel te krijgen bij hoe een winkelcentrum functioneert.

In dit digitale tijdperk is data de basis voor innovatieve toepassingsmogelijkheden gericht op gemak, gezondheid, duurzaamheid en welzijn. Vanzelfsprekend moet er zeer zorgvuldig omgegaan worden met persoonsinformatie. Maar de huidige wet- en regelgeving richt zich vrij eenzijdig op de risico’s, terwijl het ook om het de mogelijkheden en het doel van gegevensverzameling en -verwerking zou moeten gaan. Als dat doel leefbaarheid, welvaart en duurzaamheid is, moeten we dan geen nieuwe keuzes maken in wat gewenst is?

Michael Hesp is Senior Associate, Portfolio Strategy & Analytics bij CBRE Global Investors