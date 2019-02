Boskalis gaat eigen aandelen inkopen

Papendrecht - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is van plan om voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te gaan kopen, wat bij de huidige beurskoers neerkomt op circa 4,4 miljoen aandelen ofwel 3,3 procent van het aantal uitstaande aandelen. Het bedrijf zal later met berichten komen over de aanvang van het inkoopprogramma en nadere details.