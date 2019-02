’Nederland voorop bij omarmen zelfrijdende auto’

Zelfrijdende auto van het Amerikaanse bedrijf Waymo. Ⓒ AFP

AMSTELVEEN (ANP) - Nederland is opnieuw het land dat het best is voorbereid op de komst van zelfrijdende auto's. Dat is de conclusie van adviesbureau KPMG na onderzoek onder 25 landen. Vorig jaar was Nederland ook al de nummer één. Toen keek KPMG naar twintig landen. Achter Nederland is Singapore opnieuw de nummer twee. Nieuwkomer Noorwegen schaart zich in de top drie.