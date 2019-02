Familie Blokker boekt €100 miljoen winst

Dat meldt het FD op basis van het jaarverslag van de familie. De melding gebeurt via Hoornsche Broeder Capital, de investeringsmaatschappij die het vermogen beheert van Els en Ab Blokker, respectievelijk de weduwe en de broer van Jaap Blokker.

De familie Blokker investeerde ondermeer in vastgoed en private equity. De investeringsmaatschappij deponeerde de jaarrekeningen tot nu toe niet.

Bekijk ook: Eigenaar Ab trekt nog steeds aan de touwtjes bij Blokker

Over de constructie ontstond afgelopen jaren ophef vanwege het veronderstelde gebrek aan transparantie. Blokker Holding is als familiebedrijf niet beursgenoteerd.

Uit het jaarverslag blijkt dat het fonds vorig jaar voor €229 miljoen aan vastgoed met winkelpanden en winkelcentra in portefeuille had. Dat is goed voor ruim €42 miljoen aan huurinkomsten op. Uit de vastgoedinvesteringen kwam ruim €12 miljoen.

Blokker-keten kern van de holding van Blokker. Ⓒ ANP

De Blokker Holding telt volgens eigen opgaven 950 winkels en ruim 8500 medewerkers in zes landen. Onder de holding vallen behalve Blokker ook Maxi Toys, Marskramer en Big Bazar.

Blokker Holding heeft in mei 2017 besloten zich volledig te gaan richten op Blokker, de winkel waarmee het allemaal begon in 1896. De overige winkelbedrijven worden verkocht.

Blokker werd een merk dat in elk huishouden zijn weg vond. Ⓒ BLOKKER HOLDING

Bekijk ook: Blokker weer diep in rode cijfers

Bekijk ook: Winkelketen Blokker klimt uit diep dal