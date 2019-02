Hema en Albert Heijn beginnen samen winkels

Dat melden de bedrijven dinsdagmiddag. Verse producten van AH komen dan naast de verfblikken en Hema-lampjes te staan.

In twee zogeheten pilotwinkels van Hema komt volgens dit plan een AH met een volledig assortiment verse en houdbare producten.

De bedrijven hopen daarmee klanten binnen te halen en vast te houden. De winkels komen in twee grote steden, aldus het concern, waar precies wordt nog onderzocht. Zeker is dat het niet in Amsterdam gebeurt.

Ook de exacte invulling van hoe de inrichting wordt werken de winkelbedrijven nog uit.

Waarde uit samenwerking

Hema meldde al eerder de ambitie te hebben om te groeien door het aangaan van dergelijke strategische samenwerkingen, zowel in het buitenland als in Nederland.

De pilot met Albert Heijn „is een belangrijke en eerste stap” in Nederland, aldus het concern in een toelichting.

De samenwerking is opmerkelijk: Ahold heeft ooit getracht Hema over te nemen. In 2007 wilde eigenaar KKR af van Hema. Toenmalig Ahold-bestuurders Anders Moberg en Peter Wakkie zagen een droomoplossing voor het Nederalndse publiek opdoemen: de bekendste Nederlandse leveranciers van food en non-food in één hand. Dagelijkse benodigdheden van Hema in een Albert Heijn en voeding van Albert Heijn in de Hema. Ahold wilde exclusieve onderhandelingen met KKR. Maar daar zag investeerder niets in. KKR wilde een open veiling Waarna het Britse Lion de Hema kocht. Lion verkocht eind vorig jaar de Hema aan Marcel Boekhoorn.

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook: Gouden zet van Marcel Boekhoorn