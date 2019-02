’Indiase marktwaakhond onderzoekt Google’

Burgers hadden geklaagd dat Google Android zou hebben gebruikt om concurrentie tegen te werken. De Competition Commission of India (CCI) heeft nog geen beslissing genomen of het ook daadwerkelijk een zaak begint.

De CCI moet bepalen of Google daadwerkelijk mededingingswetten heeft overtreden. De waakhond heeft al zeker een keer gesproken met afgevaardigden van Google en kan nu besluiten om een speciale onderzoekscommissie in te stellen.

De Europese Commissie besloot eerder in een vergelijkbare zaak al dat Google Europese regels had overtreden. Door telefoonfabrikanten onder meer te verplichten ook Google-apps te installeren bij Android en ze te verbieden ook telefoons met een ander besturingssysteem te verkopen, misbruikte Google zijn marktmacht, meende de commissie. Die legde Google vorig jaar uiteindelijk een boete van ruim 4,3 miljard euro op, waartegen het Amerikaanse bedrijf beroep heeft aangetekend.

Android is het meest gebruikte besturingssysteem voor mobiele telefoons. In India is zelfs 98 procent van de telefoons uitgerust met het door Google gemaakte besturingssysteem.