Klimaatbelegger dubt nog over Shell-resolutie

Shell kondigde in december onder meer aan beloningen aan de top te koppelen aan het behalen van uitstootdoelen. Ook wilde het concern de voetafdruk met 20 procent hebben teruggedrongen in 2035 en vanaf 2020 jaarlijks nieuwe doelen stellen. ,,We onderzoeken nu of we er genoeg vertrouwen in hebben dat Shell zich hiermee committeert aan het klimaatakkoord van Parijs'', zegt Van Baal. ,,Daarover voeren we veel gesprekken met andere beleggers''.

Daarbij speelt mee dat veel institutionele beleggers zich achter de klimaatplannen van Shell zelf hebben geschaard. Een ander punt is dat Follow This bij vier andere olieconcerns dezelfde klimaatresolutie als bij Shell heeft ingediend, zegt Van Baal. Hij wil nog nagaan welk signaal zij krijgen als de resolutie bij Shell wordt ingetrokken.