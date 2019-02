'Groene koersenborden op Wall Street'

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de minister van Financiën Steven Mnuchin landden in Peking in aanloop naar het tweedaagse handelsoverleg dat donderdag van start gaat. De gesprekken op lager niveau zijn al gaande. Eerder liet een topadviseur van het Witte Huis weten dat een ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op korte termijn mogelijk is. De deadline voor een handelsakkoord verstrijkt op 2 maart.

Beleggers houden verder de opmerkingen van Donald Trump en de Republikeinen in de gaten over het principe-akkoord over de grensbeveiliging tussen Mexico en de VS. De president moet dat voor vrijdag ondertekenen om een nieuwe shutdown van de overheid te vermijden. Enkele Republikeinen spraken al hun ongenoegen uit over de deal, mede omdat het financieringsbedrag vier keer kleiner is dan oorspronkelijk beoogd door Trump.

Brexit

De ontwikkelingen rondom de brexit en het aanhoudende cijferseizoen zullen verder in de belangstelling staan op de Amerikaanse financiële markten. Premier Theresa May houdt een toespraak in het parlement over de voortgang van de brexitonderhandelingen met de EU. Qua bedrijfsresultaten zijn er publicaties van onder meer aanbiedingensite Groupon, online reisbureau Tripadvisor en gamesbedrijf Activision Blizzard.

Sportkledingfabrikant Under Armour lijkt hoger te openen, nadat het een nettoverlies van een jaar eerder in een winst wist te veranderen. Het sportmerk voerde de winstmarge op en bracht zijn voorraden naar het laagste niveau in twee jaar door een streep te zetten door producten waar de verkopen tegenvielen.

Bierbrouwer

Het aandeel van de bierbrouwer Molson Coors daalde in de voorbeurshandel fors op het nieuws dat het bedrijf zijn jaarcijfers voor 2016 en 2017 herziet vanwege foutief ingeboekte belastingen. Dat scheelt Molson Coors bijna 250 miljoen dollar.

Verder is het softwarebedrijf Ellie Mae een positieve uitschieter op de beurs. De onderneming die de Amerikaanse hypotheekaanvragen verwerkt wordt overgenomen door de durfinvesteerder Thoma Bravo. Met de deal is 3,7 miljard dollar gemoeid.

De beurzen in New York bleven maandag dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 25.053,11 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent, tot 2709,80 punten. Techbeurs Nasdaq steeg eveneens met 0,1 procent, tot 7307,91 punten.