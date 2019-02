ACM waarschuwt voor agressieve incassobureaus

Het gaat onder meer om AMK Company, Be Clean en Debt Pay. De in totaal zes partijen uit de melding zouden facturen proberen te innen voor bedrijven als Beyond Beauty, Buy2fly, Center Wellness en Euro Loterij.

Het gaat om veel geld, in veel gevallen tot honderden euro’s per consument. Bij de toezichthouder bestaat het vermoeden dat er een heus netwerk van incassobureaus actief is. Ze zouden al voor zo’n 6 miljoen euro hebben geprobeerd te innen.

De ACM merkt dat de personen achter de incassobureaus hun agressieve praktijken onder steeds wisselende bedrijfsnamen voortzetten. Daarom kiest de ACM ervoor om consumenten actief te waarschuwen. De toezichthouder werkt ook nauw samen met andere partijen, zoals de politie en het Openbaar Ministerie.

De gewraakte werkwijze van de incassobureaus is steeds dezelfde. Eerst worden consumenten telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis of korting op producten. Vaak is er helemaal geen overeenkomst. Toch belt het incassobureau soms maanden of jaren later de consument omdat hij nog een rekening zou hebben openstaan.

De Consumentenbond is blij met de waarschuwing van de ACM, maar vindt ook dat er meer moet gebeuren om dit soort praktijken tegen te gaan. De belangenorganisatie benadrukt dat er kabinetsplannen zijn die kunnen helpen bij het effectief bestrijden van misleidende telefonische verkoop en de bijbehorende agressieve incasso. Zo heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) een verbod aangekondigd op telemarketing. Daarnaast ligt er een kabinetsplan voor een verplichte registratie voor incassobureaus.