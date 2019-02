Gouden zet van Marcel Boekhoorn

Albert Heijn krijgt extra vierkante meters in de grote stad. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Toenmalig Ahold-bestuurder Peter Wakkie was zijn tijd ver vooruit. Hij zag in 2007 al dat twee iconische Nederlandse merken moesten gaan samenwerken. Zodat je je dagelijkse boodschappen in de Hema kunt doen en food en non-food kan halen in de Albert Heijn.