Olieprijs stijgt na paniek bij OPEC

Dat volgt uit de cijfers die OPEC dinsdag heeft bekendgemaakt. Die blijven achter bij eerdere ramingen.

De vraag over afgelopen jaar is neerwaarts bijgesteld. Europa en de Azië-Pacific-regio verwachten een groeivertraging.

Reuters meldt dat de Saoedi’s in maart een productiebeperking met 500.000 vaten per dag gaan doorvoeren. De Saoedi’s zouden dan niet 11 miljoen vaten in november naar het equivalent van 9,8 miljoen vaten.

De totale wereldvraag stond in 2018 op 1,47 miljoen vaten per dag toename tot 98,78 miljoen vaten.

„De neerwaartse bijstelling van groei is vooral het gevolg van de lagere economische verwachtingen in 2019”, aldus het kartel in zijn studie.

Tegelijkertijd rekenen steeds meer handelaren wel op een handelsovereenkomst tussen China en de VS, wat direct meer vraag zou betekenen.

Deze week komen de leden van het OPEC-kartel bijeen om zich te beraden op een nadere beperking van hun productie, om zo de prijs te laten stijgen.

Brentolie veerde met 2,5% op tot net onder $63 per vat.

De olieprijs blijft bij deze stand overigens nog altijd 28% onder het vierjaars hoogtepunt dat in oktober is bereikt. Saoedi-Arabië heeft zijn productie nog verder beperkt dan eerder was beloofd, 10 miljoen vaten per dag.

De olieprijs veerde mogelijk ook op door het bericht dat Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf van Saoedi-Arabië, miljarden nog meer gaat investeren in exploratie van gas en olie buiten zijn landsgrenzen.

Venezuela kondigde aan meer olie te gaan verkopen aan India.

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!