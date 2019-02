Argumenten van mens sterker dan van machine

Natarajan, wereldrecordhouder debatoverwinningen, ging afgelopen maandag de strijd aan met IBM's Project Debater AI op de Think-conferentie van het bedrijf. Elke partij kreeg 15 minuten om zich voor te bereiden op het debat over het subsidiëren van voorscholen.

De computer maakte voor zijn argumentatie gebruik van een database met tien miljard zinnen uit kranten en wetenschappelijke tijdschriften. Het mocht niet baten. Na 25 minuten wees het publiek de kandidaat van vlees en bloed aan als winnaar.

Eerder wonnen machines van IBM wel van de mens. In 1996 werd schaakgrootmeester Garry Kasparov verslagen en in 2011 verloren twee Jeopardy! deelnemers. En de AlphaGo van Alphabet Inc. heeft laten zien dat kunstmatige intelligentie het spel Go kan beheersen. Debatteren - wat creativiteit en emotionele uitwisselingen vereist – blijkt echter een stuk lastiger voor computers.