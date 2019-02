Intertoys: na uitstel van betaling in de verkoop

In tien jaar is de verkoop van speelgoed in winkels gehalveerd, meldt het concern.

Vooral speelgoed ondervindt enorme concurrentie van onlineverkopen en van prijsvechters als Action.

De top van Intertoys meent dat er een stevige reorganisatie nodig is. Hoe die eruit gaat zien, wil het bedrijf dinsdag nog niet zeggen.

De bewindvoerders, Jasper Berkenbosch van Jones Day en Joris Lensink van De Vos & Partners, zullen in nauw overleg met het management de mogelijkheden onderzoeken om Intertoys te herstructureren.

De surseance van betaling geldt voor de Nederlandse activiteiten.

’Onzekerheid’

Voor de winkels en het personeel zijn er voorlopig nog geen gevolgen. Tijdens de surseance blijven de winkels open.

„Wij betreuren de huidige onzekerheid die dit creëert voor iedereen bij Intertoys inclusief medewerkers, franchisenemers en leveranciers, maar de marktontwikkelingen in de afgelopen jaren geven geen ander alternatief”, aldus het concern.

„Wij zijn met een aantal partijen in gesprek over verdere samenwerking en zullen ons uiterste best doen dit proces op een zo goed mogelijke wijze voor alle betrokkenen uit te voeren”, zegt Roland Armbruster, ceo van Intertoys.

Goudse wortels

Intertoys werd, met inbegrip van alle winkels van Bart Smit en Toys XL en de circa 4000 werknemers, eind 2017 door Blokker verkocht aan de Britse investeerder Alteri.

Intertoys werd in 1976 opgericht in Gouda en heeft zo’n 500 winkels in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Intertoys, Bart Smit en Toys XL zijn de afgelopen tijd zo goed als allemaal door Blokker samengevoegd tot het merk ’Intertoys’.

