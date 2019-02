'Nissan wilde groter belang in Renault'

Nissan liet tijdens dat overleg weten niets te zien in een fusie. Wel wilde Nissan zijn belang in Renault vergroten en moesten de Fransen dan op hun beurt een deel van hun aandelen in Nissan van de hand doen, gaf topbestuurder Hari Nada aan.

Nissan wilde dat die betere balans tussen de twee automakers ook in nieuwe contracten zou worden uitgedrukt zodat geen van beide partners de overhand zou hebben in de alliantie. Zowel Renault als Nissan weigerde commentaar.

Het is de laatste tijd hommeles bij de autoconcerns. Voormalig topman Carlos Ghosn, die baas was van zowel Renault, Nissan als Mitsubishi, zit al sinds november vast in Japan op verdenking van fraude bij Nissan. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Er gaan al langer geruchten dat dat Nissan de situatie wil gebruiken om de verhoudingen binnen de alliantie gelijk te trekken.