Wall Street opent in het groen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de sessie begonnen, volgend op winsten in Europa en Azië. Beleggers reageren op het principe-akkoord bereikt in het Amerikaanse Congres over de grensbeveiliging tussen Mexico en de Verenigde Staten. Verder wordt gekeken naar de handelsbesprekingen tussen de VS en China die later deze week plaatsvinden. Ook openden weer een aantal bedrijven de boeken.