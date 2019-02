Molson Coors herziet jaarcijfers 2016 en 2017

Op de financiële markten werd geschrokken gereageerd. Het aandeel ging dinsdag op de beurs in New York stevig onderuit. Het Amerikaanse bedrijf is ook met nieuwe kwartaalcijfers gekomen. Die waren slechter dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Molson Coors had onder meer moeite om zijn verkopen op gang te krijgen in de Verenigde Staten, de grootste markt voor het bedrijf. Volgens kenners kozen consumenten er vaak voor wijn en sterke drank. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 2,4 miljard dollar, tegen 2,6 miljard dollar in de herziene cijfers over het laatste kwartaal van 2017. Onder de streep bleef een kwartaalwinst over van 76 miljoen dollar. Dat was ruim 89 procent minder dan een jaar eerder.