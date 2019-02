Winkelmalaise? Niet in Batavia Stad

Het aantal bezoekers steeg met 6,6%. Dat meldt vandaag het moederconcern VIA Outlets, waarin de Nederlandse pensioenbeheerder APG een van de belangrijkste investeerders is.

Exacte bezoekersgetallen werden niet genoemd, maar bekend is dat het er meer dan twee miljoen zijn. Zelfs „aanzienlijk meer”, aldus een bron in de vastgoedwereld. Vorig jaar nam het aantal buitenlandse bezoekers toe met 28%. „Het grootste deel daarvan kwam uit China, Egypte, Saoedi-Arabië en Koeweit”, meldt directeur Patrick Jansen.

Volgens Jansen droeg de opening van nieuwe merkwinkels bij aan de groei. Zo verschenen onder meer winkels van BALR, Karl Lagerfeld, NIK & NIK en Tommy Hilfiger. Daarnaast kwam er een Starbucks-filiaal en werd het La Place-restaurant gerenoveerd. Zulke investeringen zijn hard nodig in het huidige internettijdperk, zeggen alle experts. De moderne consument zoekt bij het winkelen ’beleving’, onder meer in de vorm van horeca. Zo nee, dan doet hij zijn inkopen liever achter de computer.

De omzet in Batavia Stad nam in 2018 toe met 11,4%, vergeleken met een jaar eerder, aldus het bedrijf. Directeur Jansen toont zich zeer tevreden. „Zeker als je dat vergelijkt met het omzetcijfer van de totale retailmarkt, waar volgens het CBS slechts een groei van 1,2% te zien was.”

Outletsector

Moederbedrijf VIA Outlets, dat in Europa elf outletcenters bezit, kwam ook met zijn jaarcijfers. Er kwamen 3,5% meer bezoekers langs, in totaal ruim 30 miljoen. De omzet van de 1100 winkels groeide nog sterker, met 9,3% naar €1,1 miljard. „De outletsector is een van de weinige retailsegmenten die bestand zijn tegen de turbulentie op de markt”, concludeerde de Nederlandse operationeel directeur Otto Ambagtsheer.

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!