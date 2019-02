Garmin koopt hometrainermaker Tacx

Tacx is gevestigd in Wassenaar. Het bedrijf bouwt naast fitnessapparatuur ook andere benodigdheden en is ook actief met de ontwikkeling van apps en software. Verder heeft Tacx een distributiecentrum in Duitsland.

Garmin steekt onder meer geld in de onderzoeksafdeling van Tacx in Duitsland. De bijna 200 medewerkers van Tacx gaan allemaal over naar Garmin. De navigatiespecialist verwacht de overname nog voor de zomer af te ronden.