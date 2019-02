IMF: economische groei Nederland vlakt af

Voor 2018 rekent het IMF op een groei met 2,6 procent. Daarmee is sprake van een daling met 0,3 procentpunt ten opzichte van 2017. Dit jaar zal het tempo verder vertragen tot 2,2 procent en voor volgend jaar houdt het fonds rekening met 2,1 procent groei.

Het IMF benadrukt dat de Nederlandse economie de voorbije jaren op stoom was, geholpen door de binnenlandse vraag en de export. Ook de arbeidsmarkt, fiscaal beleid en de ,,booming" woningmarkt speelden de groei in de kaart. Ook de bankensector is daarbij de voorbije jaren financieel gezonder geworden.

Handelsspanningen en Brexit

Onder meer handelsspanningen en de aanstaande Brexit zetten volgens het IMF een rem op de groei. Ook wijst het IMF weer op de relatieve hoge schuldenlast die Nederlandse huishoudens in doorsnee hebben.