Nieuwe handelshoop stuwt Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de sessie duidelijk op winst. Onder meer de hernieuwde handelshoop tussen de VS en China gaven de markten een impuls. Verder reageerden beleggers op het principe-akkoord bereikt in het Amerikaanse Congres over de grensbeveiliging tussen Mexico en de Verenigde Staten. Ook kwamen de nodige bedrijven met cijfers.