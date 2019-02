Bonusvoorstel baas Ryanair valt verkeerd

Ryanair-topman Michael O'Leary Ⓒ AFP

LONDEN (ANP) - Het voorstel om Ryanair-baas Michael O'Leary een bonus van in potentie 99 miljoen euro te geven, is bij vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Onder meer de Nederlandse pilotenvakbond VNV spreekt van een verkeerd signaal bij de Ierse prijsvechter, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.