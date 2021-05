AEX zakt verder weg met afkoeling bij chipfondsen

De AEX noteert rond twaalf uur 0,6% lager op 706,89 punten. De Midkap-index gaat 0,3% omhoog naar 1059,8 punten.

Elders in Europa is het beeld verdeeld. De beurs in Frankfurt verloor 0,5%. Londen en Parijs klommen 0,1%

Wall Street liet gisteravond een overwegend positief beeld zien. Vooral oliefondsen deden goede zaken. Vanmiddag gaat de aandacht uit naar groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. In Azië deed de Japanse beurs een stapje terug door de opgelaaide zorgen over de impact van de coronacrisis.

Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, benadrukt dat beleggers even een pas op de plaats maken op weg naar de macrocijfers in de VS die meer inzage kunnen geven over de herstelkracht van de grootste economie wereldwijd. Hij wijst er op dat de nadruk zal liggen op de WW-aanvragen en de mogelijke herziening van de groei over het eerste kwartaal. „Deze cijfers kunnen de markt vanmiddag nog in beweging gaan zetten. Verder valt op dat de prijzen voor ijzererts flink zijn opgeveerd, waardoor de inflatievrees bij beleggers weer wat naar de voorgrond is gekomen.”

In de AEX gaan de winsten bij de chipfondsen verloren. ASMI laat 0,8% liggen. ASML zakt 0,7% weg.

RD Shell koerst 1,1% lager. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

Zorgtechnologieconcern Philips is hekkensluiter en moet 2,4% afstaan. Er was geen specifiek nieuws over de verzwakking bij het aandeel te vinden.

Just Eat Takeaway zit eveneens in de achterhoede met een koersdaling van 1,2%. De maaltijdbezorger gaat in België samenwerken met cateraar Sodexo bij de thuisbezorging van lunches bij werknemers van bedrijven. Volgens Smit speelt de ’megaconcurrentie’ op de markt voor thuisbezorgen een negatieve rol bij Just Eat Takeaway.

Aan de andere kant is Arcelor aardig op dreef dankzij de flink hogere staalprijzen met een winst van 1,2%. De financiële waarden Aegon (+1,3%) en ING (+1,2%) behoren ook tot de grotere winnaars.

Midkapper Fagron duikt 2% omlaag na de melding dat Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf in de verkoop heeft gedaan.

Air France KLM laat een vriendelijk beeld zien met een vooruitgang van 2,2%. AMG profiteert van de aantrekkende metaalprijzen en dikt 2,7% aan.

AScX-fonds Lucas Bols (Onv.) werkt het verlies bij de start weg. Het drankenconcern werd in het boekjaar dat liep tot eind maart hard getroffen door de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en leed een nettoverlies van €8,6 miljoen.

Avantium maakt een koerssprong van 4,1% na het nieuws over de ontvangen subsidie voor de verdere ontwikkeling van broeikasgasverminderende technologie

Op de lokale markt sprint Renewi 3,2% vooruit. De afvalverwerker heeft de vooruitzichten voor het gehele jaar naar boven bijgesteld.

