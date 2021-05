Philips en Shell zitten AEX dwars; pijn bij Fagron

De AEX noteert rond kwart voor tien 0,3% lager op 709,2 punten. De Midkap-index gaat 0,4% omhoog naar 1061,2 punten.

Elders in Europa is het beeld verdeeld. De beurs in Frankfurt verloor 0,5%. Londen en Parijs klommen 0,1%

Wall Street liet gisteravond een overwegend positief beeld zien. Vooral oliefondsen deden goede zaken. Vanmiddag gaat de aandacht uit naar groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. In Azië deed de Japanse beurs een stapje terug door de opgelaaide zorgen over de impact van de coronacrisis.

In de AEX zijn chipfondsen in trek na de goede cijfers van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia die het afgelopen kwartaal afsloot met een recordomzet, mede dankzij de grote vraag naar de gamingchips van het bedrijf. ASMI krijgt er 1,1% bij. ASML wint 0,5%.

RD Shell koerst 1,2% lager. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

Zorgtechnologieconcern Philips is ook in mindere doen en moet 2% afstaan. Er was geen specifiek nieuws over de verzwakking bij het aandeel te vinden.

Bekijk ook: Oliegiganten van alle kanten belaagd

Just Eat Takeaway zit eveneens in de achterhoede met een koersdaling van 1,1%. De maaltijdbezorger gaat in België samenwerken met cateraar Sodexo bij de thuisbezorging van lunches bij werknemers van bedrijven.

Midkapper Fagron duikt 2,6% omlaag na de melding dat Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf in de verkoop heeft gedaan.

Air France KLM liet een vriendelijk beeld zien met een vooruitgang van 2,2%.

AScX-fonds Lucas Bols raakt 1,4% kwijt. Het drankenconcern werd in het boekjaar dat liep tot eind maart hard getroffen door de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en leed een nettoverlies van €8,6 miljoen.

Op de lokale markt sprint Renewi 2,3% vooruit. De afvalverwerker heeft de vooruitzichten voor het gehele aar naar boven bijgesteld.

Avantium maakt een koerssprong van 7% na het

Meer financieel nieuws elke dag gratis in je mailbox? Abonneer je hier op onze DFT-nieuwsbrief.