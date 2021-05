Unilever en Philips drukken AEX naar verlies

De AEX is 0,4% lager gesloten op 708,36 punten. De Midkap-index staat bij de slotbel 0,7% hoger en 1064,57 punten.

Elders in Europa zakt de beurs in Frankfurt 0,2%, net als Londen, Parijs klom 0,9%. Vliegtuigbouwer Airbus stijgt 9,2%, zij wil de productie van het toestel A320 binnen twee jaar opvoeren tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

Bayer zakt 5%, het Duitse chemieconcern kreeg de Amerikaanse jury niet aan zijn kant in de slepende zaak rond onkruidverdelger Roundup, dat kankerverwekkend zou zijn.

In New York gaan beurzen omhoog: de Dow won direct 200 punten en de S&P 500 noteert 0,5% winst, technologiebeurs Nasdaq daalt 0,3%. Best Buy en Dell komen met kwartaalcijfers, HP meldt zesmaandscijfers.

De Amerikaanse economische groei was volgens nieuwe cijfers in het eerste kwartaal 6,4%, economen rekenden vooraf echter op 6,6% toename.

In Azië deed de Japanse beurs een stapje terug door de opgelaaide zorgen over de impact van de coronacrisis.

Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, ziet dat veel beleggers even een pas op de plaats maken. De nieuwe macrocijfers in de VS moeten meer inzage kunnen geven over de herstelkracht van de grootste economie wereldwijd.

Het aantal WW-aanvragen, die volgens nieuwe data vanmiddag afgelopen week met 38.000 zakten tot 406.000 aanvragen, zullen markten in beweging gaan zetten, voorspelde Smit al. „Dat de prijzen voor ijzererts flink zijn opgeveerd, laat de inflatievrees bij beleggers weer wat naar de voorgrond komen.”

Die inflatiesignalen zullen beleggers vaker ervaren. ,,Ze zullen vooral tijdelijk zijn, door eenmalige effecten in de markt en lockdowns. De olieprijs kan nog tot $75 stijgen, er is in meer grondstoffen nog ruimte voor prijsstijging”, zegt directeur Wynand van der Zandt van Beaumont Capital.

„De Federal Reserve staat overshooting van zijn doel van 2% inflatie tijdelijk toe, tot zeg 3%. De economie komt uit een pandemiesituatie, dat vergt aanpassingen. Wij voorzien vervolgens geen structureel hogere inflatie van die omvang of meer de komende tijdt. De centrale banken zitten er bovendien bovenop. Zeker tot eind 2022 verwachten we geen rentverhoging van de centrale banken.

De olieprijs stijgt met 0,4%, de euro zakt fractioneel tot $1,2185, bitcoin stijgt 5% tot $40.231. De pond en yen sterken 0,4% aan, goud en zilver dalen.

De rentevergoeding voor een 10-jaars staatsobligatie stijgt fors tot 1,620%.

Philips: rode lantaarn

In de AEX noteert Philips 2,4% verlies bij het slot. Zwaargewicht Unilever daalde laat tot -2%. Het voeding- en levensmiddelenbedrijf gaat samenwerken met foodtechbedrijf Enough voor nieuwe plantaardige vleesvervangers.

Investeringsfonds Prosus laat 1,9% liggen.

RD Shell koerst 1,3% lager. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

Betalingenverkwerker Adyen daalt 1,1% en maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway zakt 0,4%. De maaltijdbezorger gaat in België samenwerken met cateraar Sodexo bij de thuisbezorging van lunches bij werknemers van bedrijven. Volgens Smit van Today’s speelt de ’megaconcurrentie’ op de markt voor thuisbezorgen een negatieve rol bij Just Eat Takeaway.

Staalmaker ArcelorMittal is met 4,5% koerswinst de handel uit gegaan. ING en Aegon stijgen respectievelijk 3,1% en 2,8%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield wordt 1,3% duurder.

Supermarktketen Ahold Delhaize stijgt 1,1% na een kleine koersdoelverhoging, bij een houden-advies, tot €23.

Aan de pluskant noteert ook halfgeleider ASMI 2% winst. Chipmachinemaker ASML plust 0,4% na forser verlies in de ochtend.

Midkapper Fagron duikt 2% omlaag na de melding dat Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf in de verkoop heeft gedaan.

Air France KLM wint 2,2%. De bonusbeloning voor topman Ben Smith ging in de ijskast.

Speciale-metalenbedrijf AMG profiteert van de aantrekkende metaalprijzen en dikt 4,2% aan. Biotechfonds Galapagos herstelde met 4% koerswinst. Alfen, producent van elektriciteitsinstallaties, ging 3,9% hoger.

AScX-fonds Lucas Bols (+1,4%) werkt het verlies bij de start weg. Het drankenconcern werd in het boekjaar dat liep tot eind maart hard getroffen door de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en leed een nettoverlies van €8,6 miljoen.

Avantium maakt een koerssprong van 4,4% na het nieuws over de ontvangen subsidie voor de verdere ontwikkeling van broeikasgasverminderende technologie

Op de lokale markt gaat Renewi 3,8% vooruit. De afvalverwerker heeft de vooruitzichten voor het gehele jaar naar boven bijgesteld.

