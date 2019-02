Handelshoop zet Wall Street hoger

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag duidelijk hoger gesloten. Hernieuwde handelshoop tussen de VS en China gaven de financiële markten een impuls. Verder reageerden beleggers op het principe-akkoord bereikt in het Amerikaanse Congres over de grensbeveiliging tussen Mexico en de Verenigde Staten. Ook kwamen de nodige bedrijven met cijfers naar buiten.