Staatsschuld VS op record: $22.000.000.000.000

Dat melden Amerikaanse media zoals Associated Press.

Toen president Donald Trump begin 2017 begon, was de nationale schuld $19,95 biljoen. Nu is dit dus $22,01 biljoen. De president liet de schulden dus in rap tempo met 10% oplopen. Dat deed hij door voor $1,5 biljoen aan belastingverlagingen over het land uit te storten. Daarnaast stemde het congres voor extra uitgaven aan defensie en binnenlandse zaken.

Dit jaar is het Amerikaanse begrotingstekort naar schatting ook $897 miljard.