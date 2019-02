Omzetdaling voor Groupon

Groupon zette voor bijna 800 miljoen dollar aan opbrengsten in de boeken in het vierde kwartaal. Dat is 8 procent minder dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde 46,2 miljoen dollar, tegen 47,7 miljoen dollar een jaar eerder. De resultaten zijn lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Bekeken over het hele jaar bedroegen de opbrengsten van Groupon ruim 2,6 miljard dollar. Het verlies kwam uit op 11,1 miljoen dollar.