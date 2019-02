'De Volksbank voelt weinig voor beursgang'

,,Wij willen aandeelhouders die langjarig ons model onderschrijven en accepteren, zodat het ook in zeggenschapstermen niet alleen de aandeelhouder is die de richting bepaalt. Want dan loop je het risico dat je weer in zo’n winstgedreven model gedwongen wordt'', aldus de bestuurder tegen de krant.

Oostendorp verzet zich niet tegen privatisering, maar wil dan een oplossing waarbij de invloed van werknemers, klanten en de samenleving net zo groot is als die van aandeelhouder. Als dat minister Wopke Hoekstra van Financiën minder oplevert, moet hij dat volgens de Volksbank maar op de koop toenemen.

De Volksbank opent vrijdag de boeken over 2018.