Handelshoop helpt Nikkei vooruit

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,3 procent hoger op 21.144,48 punten en bereikte het hoogste niveau sinds 18 december. Olie-exploratiebedrijf Inpex maakte een koerssprong van ruim 12 procent na een verhoging van de winstverwachting. Het Japanse conglomeraat SoftBank en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de Nikkei, dikten 4,9 procent en 2,4 procent aan.

Nissan won 0,7 procent na publicatie van de resultaten. De Japanse autobouwer ziet de winst en omzet in het lopende boekjaar lager uitvallen dan gedacht, vanwege tegenvallende verkopen in China, de VS en Europa. Het bedrijf neemt daarnaast een miljoenenlast voor de vermeende belastingfraude van voormalig topman Carlos Ghosn, die al sinds november vastzit in een Japanse cel.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,5 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,1 procent. Een Amerikaanse delegatie is momenteel in Peking voor handelsoverleg met China. Volgens president Donald Trump willen de Chinezen graag een deal en is hij bereid om de deadline van 1 maart op te schuiven. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent. In Sydney zag de All Ordinaries een eerdere winst verdampen en sloot 0,3 procent lager.